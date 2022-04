Il Corriere di Torino: “Pellegri ha scatenato entusiasmo sul pianeta Toro”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Dopo il gol all'Olimpico contro la Lazio (prima rete in maglia granata), Pietro Pellegri torna a essere il protagonista sull'edizione odierna del quotidiano. "Il primo lampo di Pietro Pellegri ha immediatamente scatenato entusiasmo e nuove ambizioni sul pianeta Toro. L’ex baby prodigio del calcio italiano è una della grandi scommesse del club granata. E riportare definitivamente in pista una simile potenziale fuoriserie - rendendola di nuovo affidabile a 360 gradi — potrebbe davvero cambiare alcune prospettive in vista della prossima stagione.Il ragazzo crede ciecamente nel lavoro del tecnico che lo ha lanciato nel grande calcio. E allo stesso tempo, Pietro può giovarsi anche della presenza ravvicinata di papà Marco, da sempre team manager e braccio destro di Juric. Dopo tanti guai fisici e una gestione generale forse non adeguata, è la grande occasione per tornare a puntare i palcoscenici più importanti, Nazionale compresa, visto che in azzurro aveva già esordito un anno e mezzo fa, a 19 anni".