Il Corriere di Torino: “Per l’ottavo posto tutto è possibile”

"Dopo il pareggio contro la Fiorentina, Urbano Cairo non chiude la porta alla possibilità dell’ottavo posto, facendo eco alle parole di Ivan Juric - si legge sul quotidiano - . La classifica oggi vede il Monza davanti a tutte, due punti più su del Torino. Un vantaggio rilevante, a due giornate dalla fine. Da un lato, ora il Torino non è più padrone del suo destino. Dall’altro, nell’ambiente granata c’è la voglia di giocarsela e la consapevolezza che ancora tutto può succedere. Le coccole del patron vanno a Sanabria, arrivato a quota 12 gol: per lui è un record personale. Lui, Tonny, conferma che il risentimento all’adduttore patito a Verona aveva messo effettivamente in dubbio la sua presenza contro la Fiorentina".