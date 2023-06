Il Corriere di Torino: “Playoff scudetto per la Primavera granata”

"Quello tra Torino e Fiorentina è stato un duello che si è ripetuto per tutta la stagione - si legge sul quotidiano - . Nel mondo delle prime squadre hanno sorriso due volte i viola, prima nel quarto di finale di Coppa Italia e poi in campionato, con la corsa all’ottavo posto vinta proprio dai toscani. In palio c’è la finale scudetto: per i granata sarebbe la prima dal 2015, quando la Primavera di Moreno Longo vinse il tricolore battendo ai rigori la Lazio di Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter finalista di Champions. In caso di parità dopo i tempi supplementari, non ci sarebbero i calci di rigore ma passerebbe il Torino in quanto arrivato davanti ai viola grazie alla rimonta da batticuore dell’ultima giornata contro l’Empoli".