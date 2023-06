Il Corriere di Torino: “Ricci guida l’Italia Under 21”

"Riflettori puntati sull’Europeo Under 21. C’è l’Italia del ct Paolo Nicolato a partire con ambizioni di medaglia, obiettivo dichiarato per poter anche accedere ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . E c’è tanto talento da tenere sotto stretta osservazione anche all’ombra della Mole, tra gli azzurrini e non solo. Non mancano infatti le sfumature di granata e bianconero, sia per quel che riguarda il presente che il futuro. Pensando ai talenti granata in rampa di lancio non si può che tenere le antenne dritte sulle frequenze di Samuele Ricci, uno dei tanti giocatori rimasti agli ordini di Nicolato nonostante sia a tutti gli effetti entrato nel giro della Nazionale maggiore".