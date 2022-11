Il Corriere di Torino: “Sale la valutazione di Izzo a Monza”

Durante la pausa per il Mondiale, il Toro riflette sui propri giocatori mandati in prestito in estate. Sotto la lente di ingrandimento ci sono Armando Izzo e Simone Verdi, come si può leggere sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "La Serie A si è fermata e in casa Toro c’è anche il tempo per analizzare l’andamento dei giocatori di proprietà in prestito. Tra questi spiccano senza dubbio i nomi di Armando Izzo e Simone Verdi: i due non rientravano più nei piani di Ivan Juric e stanno vivendo questa stagione rispettivamente al Monza e al Verona. [...] Izzo è comunque protagonista in una squadra che fin qui si è dimostrata in grado di arrivare alla salvezza con una certa tranquillità. Questo non si può dire dell’Hellas Verona di Simone Verdi, che sarà il primo avversario del Toro nel 2023".