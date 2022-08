Il Corriere di Torino: “Scatta la Coppa Italia, i granata ospitano il Palermo”

"Si inizia a fare sul serio - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Primi minuti ufficiali della stagione. È tempo di Coppa Italia, trentaduesimi di finale". Il Torino pronto a scendere in campo alle ore 21.15 contro il Palermo. Ivan Juric non dispone ancora di quella che sarà la rosa definitiva granata, in arrivo un centrocampista, almeno un trequartista e un difensore. Ma nel frattempo, il tecnico croato va comunque sul sicuro: "nel cuore del campo comanda capitan Lukic, e accanto al serbo c’è Samuele Ricci. In attacco si riparte da Antonio Sanabria, in attesa che Pietro Pellegri trovi la condizione fisica migliore". Il Torino conta cinque Coppe Italia (l’ultima conquistata nel 1993), mentre altre 8 volte è stato sconfitto in finale. "L’anno scorso i granata uscirono ai sedicesimi di finale contro la Sampdoria in una gara forse un po’ troppo «sottovalutata» da Ivan Juric".