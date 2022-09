Il Corriere di Torino: “Serve più precisione ai granata per alzare il livello”

"Allenamenti serali fino a venerdì, il piano del Toro è il solito - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - : lavorare e provare le situazioni simulando comunque la partita, anche per l’approccio mentale alla gara, l’avvicinamento e la dieta. Il tecnico croato è guarito ed è tornato subito sul campo per questo (saltando un periodo fondamentale come la convalescenza) perché davanti alla tv ha sofferto. Non per come stava andando il suo Toro, che sia con i salentini sia con i nerazzurri ha giocato partite all’altezza della situazione, ma per le occasioni perse, soprattutto in casa dell’Inter. Oggi si ripete: tanto lavoro tattico, movimenti e giocate utili. E magari qualche esercitazione in più a caccia dei gol che mancano, perché tirare non basta più servono precisione e cattiveria per mettere il pallone in rete".