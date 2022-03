Il Corriere di Torino: “Situazione Nazionali, la Polonia ha tagliato Linetty”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"L'obiettivo Nazionale come traguardo da raggiungere e come buon motivo per tenere alta l’asticella della concentrazione da qui a fine stagione - si legge tra le colonne del quotidiano - . Undici calciatori convocati dalle proprie selezioni, Lukic in testa, hanno decimato il gruppo a disposizione di Ivan Juric che sta lavorando al Filadelfia durante la pausa del campionato, e tra chi è rimasto a Torino c’è chi ha come chiodo fisso l’idea di passare le soste non con il proprio club ma in giro per il mondo con la maglia del proprio paese". Tra tutti, chi risente delle scelte di Ivan Juric è Karol Linetty. "Il giocatore anche a causa dell’impiego quasi nullo al Toro (solo una presenza in campionato da dicembre a oggi) non è stato incluso dal nuovo ct della Polonia Michniewicz nella lista". C’è anche chi salta gli impegni internazionali non per scelta dei vari ct, ma per infortuni: Praet (Belgio), Sanabria (Paraguay), Pellegri (Italia Under 21) e Fares (Algeria).