Il Corriere di Torino: “Tanti i prestiti da ridiscutere in casa granata”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Ultimo atto stagionale. Il Toro difende il decimo posto dal Sassuolo e attacca il nono del Verona con il vantaggio degli scontri diretti su entrambi i fronti - si legge tra le colonne del quotidiano - . I granata attendono una Roma con la testa probabilmente già alla finale di Conference League". In casa Toro intanto va registrato l’addio del croato Josip Brekalo, mentre sul futuro di Andrea Belotti non si ha ancora una risposta certa. Allo stesso tempo sono tanti i prestiti da ridiscutere, tra tutti c'è anche quello di Rolando Mandragora. Per quanto riguarda la situazione di Gleison Bremer, invece, Ivan Juric ammette che sarà difficile trovare un sostituto in grado di fare meglio del brasiliano.