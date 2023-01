Il Corriere di Torino: “Tegola Lazaro, uomini contati in fascia”

"Lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro. La diagnosi dell’infortunio subito da Valentino Lazaro durante Salernitana-Torino è impietosa e cambia parecchio le carte in tavola per Ivan Juric, che perde, forse per 3 mesi, uno degli uomini su cui più ha fatto affidamento in questa stagione - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . L’esterno austriaco giunto in estate dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni, infatti, si era stabilmente affermato tra i titolari del tecnico di Spalato. Dalla quarta giornata in poi è sempre stato titolare eccetto nel turno infrasettimanale di novembre contro la Sampdoria, quando per il turnover Juric lo tenne a riposo. Lazaro esce di scena nel suo momento migliore come era successo a un altro esterno granata, Ola Aina, a fine ottobre".