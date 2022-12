Il Corriere di Torino: “Toro, c’è pure Vlasic”

Il Toro è pronto a riabbracciare anche Nikola Vlasic, atteso oggi nel capoluogo piemontese come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Torna anche Nikola Vlasic. È atteso oggi a Torino l’uomo che ha riportato un po’ di granata in una semifinale mondiale (non accadeva dal 1994). [...] Insomma, da oggi inizia la preparazione di Vlasic in vista della ripresa del campionato, contro il Verona (4 gennaio, ore 14.30). Sarà quindi solo spettatore domani pomeriggio (ore 16) a Monza, importante test per la banda Juric, che nel post Mondiale ha messo insieme una vittoria (1-0 sull’Espanyol) e un pareggio (1-1 con l’Almeria) durante il ritiro spagnolo, oltre al recente 0-0 con la Cremonese (venerdì scorso a Torino)".