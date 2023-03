Il Corriere di Torino: “Toro-Napoli, l’Olimpico verso l’esaurito”

"I tifosi del Napoli sono pronti a invadere anche l’Olimpico «Grande Torino» - si legge sul quotidiano - . In preda all’entusiasmo per uno scudetto sempre più vicino, cuori azzurri provenienti da tutta Italia prenderanno d’assalto la casa del Toro per Torino-Napoli di domenica. I biglietti per il settore ospiti, per la Tribuna Granata e per i Distinti si sono volatilizzati in poco tempo, e non soltanto per merito dei tifosi granata, che comunque nelle ultime uscite casalinghe hanno affollato gli spalti in buona quantità. Si è registrata un’affluenza di circa 19mila paganti per i match contro la Cremonese e il Bologna. La febbre da scudetto ha dato origine a una vera e propria caccia al biglietto".