Il Corriere di Torino: “Tra riscatti, rinnovi e strategie”

"Più si avvicina la fine del campionato, più si avverte la necessità di programmare quello seguente - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . In casa Torino sono le settimane in cui si fa il punto sui contratti in scadenza e sui diritti di riscatto da esercitare. In tal senso sono dieci i giocatori la cui situazione è da definire entro il 30 giugno. I calciatori in prestito con diritto di riscatto sono Vieira, Vlasic, Miranchuk, Gravillon e Lazaro, in ordine crescente di possibilità di conferma; poi ci sono coloro il cui contratto scade fra tre mesi, e cioè Djidji, Aina, Adopo, Gemello e Karamoh. Per questi ultimi due il Torino vanta un’opzione di prolungamento che salvo sorprese sarà esercitata".