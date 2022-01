Il Corriere di Torino: “Un gol e tre legni a un Sassuolo dominato”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"A fine partita Ivan Juric invade il campo - si legge sul quotidiano - , aggiunge le sue proteste a quelle dei giocatori. E per questo verrà espulso dall’arbitro". Il gol del pareggio neroverde il tecnico granata non lo digerirà molto facilmente. Juric, infatti, non si spiega la regolarità di quella rimessa laterale di Frattesi battuta sette metri più avanti del punto di uscita della palla. Ciononostante la colpa non va attribuita tutta all'arbitro. "Ma il Toro chiude sull’1-1 una partita stregata. Dominata forse più di quanto non lo fosse stata già quella vinta a settembre, all’andata".