Il Corriere di Torino: “Verso la prima di campionato”

"Per il Toro è la vigilia dell’open del suo campionato 2023-24. Domani (18.30), all’Olimpico «Grande Torino», c’è il posticipo contro il neopromosso Cagliari - si legge sul quotidiano - . Juric, salvo sorprese privo solo di Seck, parlerà oggi prima della rifinitura. L’undici del Toro dovrebbe ripetere quello di lunedì scorso in Coppa Italia. Unici ballottaggi tra mediana e trequarti: Ilic e Ricci sono in vantaggio per ripartire dal primo minuto, con Tameze di scorta, mentre Radonjic è favorito su Karamoh per agire con Vlasic, alle spalle di Sanabria".