Il Corriere di Torino: “Zima, Buongiorno e Singo per il Toro del futuro”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Lavorare nel presente per cancellare il passato e costruire il futuro - si legge tra le pagine del quotidiano - : è l’obiettivo di Ivan Juric in quello che forse è il momento migliore del suo Torino". La formazione granata è all'inizio di un progetto lungo almeno tre stagioni e l'obiettivo rimane quello di gettare basi solide per il Toro del futuro. "Un futuro che ha il volto, per esempio, di David Zima e Alessandro Buongiorno. Juric sta coltivando il loro talento, individuando anche percorsi di allenamento personalizzati per colmare le loro lacune, e i risultati si vedono". I due difensori non sono gli unici giovani in crescita, ma l'altro granata che brilla è anche il 2000 Wilfried Singo. "Segnasse anche contro il Sassuolo, sarebbe il primo difensore del Torino a realizzare tre reti in tre partite di fila da quando ci sono i tre punti a vittoria".