Il crollo a San Siro e l’offerta da 5 milioni per Fortini: i temi granata sui giornali

Le pagine dei giornali sull'esordio in campionato del Torino e su un mercato in via di chiusura

È difficile che una sconfitta per 5-0 non faccia scalpore, soprattutto se arriva all’esordio in campionato. Non sorprende quindi che i giornali di oggi diano ampio spazio al pesante ko del Torino a San Siro contro l’Inter .

Sul Corriere Torino si evidenziano i (tanti) passi falsi dei granata, incapaci di opporre resistenza alla forza d’urto nerazzurra. Spazio anche alle parole dell’allenatore Marco Baroni, che al termine della gara ha cercato di guardare avanti: “Mi dispiace soprattutto per i tifosi, ma questo risultato ci deve dare la spinta per iniziare la nuova settimana con il piglio giusto.”

Anche La Gazzetta si concentra sulla partita con l'Inter, ma non dimentica il mercato. In mezzo alla tempesta c’è infatti una nota positiva: l’arrivo di Kristjan Asllani , accolto con entusiasmo e atteso al centro del progetto granata. Parallelamente, però, si segnala l’incertezza attorno a Elmas, che si fa sempre più vicino al Napoli.

La Stampa non risparmia critiche sull'esordio della squadra di Baroni, puntando il dito contro l'atteggiamento generale dei granata, e contro la difesa, colpevole di aver regalato troppe occasioni e troppi gol a un Inter che non ha nemmeno dovuto impegnarsi.