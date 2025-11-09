Il derby e una difesa che regge: i temi granata sui giornali

Le notizie del Torino FC sui principali quotidiani

Piero Coletta 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 10:54)

Finisce 0-0 la stracittadina tra Juventus e Torino. Una gara in cui sono stati portieri di entrambe le squadre ad avere la meglio, con interventi decisivi sia da parte di Di Gregorio che di Paleari.

La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione difensiva del Torino, che ha sofferto di più rispetto a quella bianconera, ma reggendo bene l'urto anche nei momenti di apnea: "Un muro granata ritornato a essere d’acciaio, e la prova messa in piazza nel derby è la cartina di tornasole più nitida di quanto questo reparto sia cresciuto dalla prima giornata del campionato ad oggi. Non è nemmeno la prima volta nell’ultimo periodo: il Toro aveva già anestetizzato l’attacco del Napoli, poi aveva ammutolito l’esplosività offensiva del Bologna e ieri sera è arrivata la terza prova che sa di conferma verso un salto di qualità".

Corriere Torino si focalizza invece sulle parole di Baroni nei confronti di Paleari, eroe del derby: "Alberto è un capitano per comportamento, dedizione e per come fa lavorare Popa e Israel — lo elogia Baroni —. Non mi piace parlare di gerarchie, sarebbe una mancanza di rispetto perché con il duro lavoro deve esserci la possibilità di trovare spazio. Israel ha talento e dovrà tornare in campo per il suo valore, non perché lo dice una gerarchia. Paleari non doveva dimostrare niente a nessuno, si è ritagliato uno spazio importante e sono contento di poter scegliere tra due portieri forti. In questa squadra ho tanti ragazzi che lavorano duro, spero di non dormire la notte prima della partita perché sono in difficoltà a scegliere gli undici titolari".

Spazio anche alla Stampa, che offre uno spunto significativo con il titolo "Le mani sulla città": un chiaro riferimento alle grandi prestazioni offerte da parte dei due estremi difensori. Paleari è stato decisivo in più occasioni, mentre Di Gregorio artiglia la conclusione di Chè Adams.

Infine Tuttosport, che torna sulle parole di Baroni: "Nel primo tempo siamo stati un po’ troppo attendisti, ma dopo l’intervallo siamo tornati in campo con un altro piglio. La squadra è cresciuta, ha palleggiato di più, è stata più aggressiva: il messaggio trasmesso negli spogliatoi è passato".