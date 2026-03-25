Il futuro di D’Aversa e la difficoltà in difesa: i temi granata sui giornali

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento su Rafa Obrador. Oggi, mercoledì 25 marzo, al Filadelfia riprenderanno gli allenamenti dopo i due giorni di riposo dati da D’Aversa dopo la gara col Milan. I granata ripartono senza gli undici calciatori della prima squadra convocati con le nazionali. Tra i giocatori rimasti sotto la Mole c'è Obrador. Lo spagnolo ormai si è preso la fascia sinistra grazie alle ottime prestazioni sotto la guida di D'Aversa. Un’ascesa costruita passo dopo passo, adattandosi molto velocemente al calcio italiano. Il prodotto del Real Madrid, cresciuto accanto a un talento come Nico Paz, ha cambiato marcia a partire dall’assist per Zapata contro la Lazio.

Il quotidiano La Stampa propone invece un articolo sulla difficoltà della difesa granata in questa stagione prima con Baroni e poi con D'Aversa. Continuano le difficoltà del reparto arretrato granata in questa stagione. Il tecnico è al lavoro per migliorare il reparto arretrato: Marianucci potrebbe esser il jolly in questo finale di stagione. Con i nazionali impegnati in questi giorni, D'Aversa potrebbe puntare sul recupero di un giocatore messo ai margini nelle ultime uscite.

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un focus sul futuro di D'Aversa sulla panchina granata e la parte finale di stagione, decisiva per il Toro. Per i granata le prossime tre partite contro Pisa, Verona e Cremonese possono permettere di scacciare l’incubo B. Cremonese, Lecce e Cagliari hanno un calendario più difficile del Toro. Cairo dovrà risolvere la questione allenatore: D’Aversa è in scadenza ma con un filotto di risultati positivi potrà sperare in un nuovo contratto. Vanoli aveva chiuso a 44 punti: D’Aversa spera di superarlo.