Il graffio del Corriere della Sera: “Toro, serve un seguito più maturo”

La grande vittoria del Torino di Marco Baroni contro il Napoli di Antonio Conte, firmata dal grande ex Giovanni Simeone, non è passata inosservata. Daniele Dallera, responsabile delle pagine dello sport del Corriere della Sera, ha firmato un articolo in merito, celebrando l'impresa casalinga della squadra granata contro il club partenopeo soffermandosi anche sull'operato del presidente Urbano Cairo e sulla contestazione che subisce da diverso tempo nell'ambiente Toro: "Vittoria meritata quella granata, squadra che avrebbe bisogno di maggiore consenso, di un seguito più maturo e paziente, di una critica meno parziale e cattedratica, da professorini ini ini. Non giochiamo a nascondino, si parla del presidente del Torino Urbano Cairo che è anche editore di questo giornale - continua Dallera - Insultato da una minoranza chiassosa. Partendo da lui preferiamo allargare il discorso a tutti quei presidenti che investono nelle loro squadre e in questo calcio: tanto, poco, bene, male, ma investono, ci mettono i loro soldi, che sono comunque molti. Non aiutati, non sostenuti dal sistema sport, in particolare dalla politica che lei sì fa finta di niente, da un ventennio, mica solo adesso, trascurando una delle industrie più produttive del Paese".