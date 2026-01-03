tor rassegna stampa Il mercato granata, da Vergara a Belayane e Prati: il Toro sui giornali

rassegna stampa

Il mercato granata, da Vergara a Belayane e Prati: il Toro sui giornali

casadei
Le ultime novità del club granata sui giornali
Piero Coletta

Il Torino ritrova il suo pilastro difensivo. Saul Coco infatti ha terminato la sua esperienza in Coppa d'Africa ed è tornato a Torino, pronto a rimettersi a disposizione di Baroni. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Ha saltato le ultime due partite, eppure resta il giocatore del Torino che ha disputato più minuti in questo campionato. Saul Coco è un punto di riferimento, per Marco Baroni e per tutto il gruppo. Non c’è quindi da sorprendersi se, appena chiuso il suo impegno con la Guinea Equatoriale, il difensore è volato a Torino per mettersi a disposizione dello staff. E ci sarà ancora meno da sorprendersi se domani lo rivedremo di nuovo in campo a Verona, magari come braccetto di sinistra, quattro giorni dopo aver vestito la maglia della propria nazionale".

Anche Corriere Torino si concentra sul ritorno del difensore granata: "Il Toro riabbraccia Saul Coco e la coperta in difesa si fa meno corta. Il centrale equatoguineano, terminata l’avventura in Coppa d’Africa, è rientrato giovedì al Filadelfia e ieri ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo. Un’ottima notizia per Baroni, che già contro il Verona ritroverà quello che è stato un vero e proprio intoccabile nel corso della stagione".

Da Coco al capitolo mercato. Quella che si apre sarà una sessione importante per i granata. I nomi, specie a centrocampo, sono diversi come sottolinea la Stampa: "Piccoli aggiustamenti, oppure rivoluzione. Se il mercato è appena cominciato, il Torino ha già un intero reparto in vetrina e non certo per meriti acquisiti: quel centrocampo partito in estate come la zona più rinforzata e numerosa, ma che a quasi metà del percorso è quella che ha riscontrato i problemi maggiori. Baroni non è ancora riuscito a pescare le carte vincenti dal mazzo di 8 elementi (per 3 posti), la dimostrazione che non era solo una questione di modulo (passato nelle primissime partite al 3-5-2) ma anche di giocatori".

Ancora mercato, anche per Tuttosport: "Continua la ricerca del Torino a un rinforzo difensivo di spessore, col ds Gianluca Petrachi a caccia del nome giusto sia per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo sia per ciò che concerne le qualità tecniche. Tradotto: va individuato un elemento giovane, possibilmente dal costo non esorbitante. Hai detto poco di questi tempi, in cui bastano 7-8 buone prestazioni per far lievitare i cartellini dei giocatori".

Leggi anche
Tra Belahyane e Ricardo. Il Cholito torna a Verona: i temi granata sui giornali
Calciomercato, infermeria e la questione stadio Olimpico: i temi granata sui giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA