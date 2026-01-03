Il mercato granata, da Vergara a Belayane e Prati: il Toro sui giornali

Le ultime novità del club granata sui giornali

Piero Coletta 3 gennaio - 11:26

Il Torino ritrova il suo pilastro difensivo. Saul Coco infatti ha terminato la sua esperienza in Coppa d'Africa ed è tornato a Torino, pronto a rimettersi a disposizione di Baroni. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Ha saltato le ultime due partite, eppure resta il giocatore del Torino che ha disputato più minuti in questo campionato. Saul Coco è un punto di riferimento, per Marco Baroni e per tutto il gruppo. Non c’è quindi da sorprendersi se, appena chiuso il suo impegno con la Guinea Equatoriale, il difensore è volato a Torino per mettersi a disposizione dello staff. E ci sarà ancora meno da sorprendersi se domani lo rivedremo di nuovo in campo a Verona, magari come braccetto di sinistra, quattro giorni dopo aver vestito la maglia della propria nazionale".

Anche Corriere Torino si concentra sul ritorno del difensore granata: "Il Toro riabbraccia Saul Coco e la coperta in difesa si fa meno corta. Il centrale equatoguineano, terminata l’avventura in Coppa d’Africa, è rientrato giovedì al Filadelfia e ieri ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo. Un’ottima notizia per Baroni, che già contro il Verona ritroverà quello che è stato un vero e proprio intoccabile nel corso della stagione".

Da Coco al capitolo mercato. Quella che si apre sarà una sessione importante per i granata. I nomi, specie a centrocampo, sono diversi come sottolinea la Stampa: "Piccoli aggiustamenti, oppure rivoluzione. Se il mercato è appena cominciato, il Torino ha già un intero reparto in vetrina e non certo per meriti acquisiti: quel centrocampo partito in estate come la zona più rinforzata e numerosa, ma che a quasi metà del percorso è quella che ha riscontrato i problemi maggiori. Baroni non è ancora riuscito a pescare le carte vincenti dal mazzo di 8 elementi (per 3 posti), la dimostrazione che non era solo una questione di modulo (passato nelle primissime partite al 3-5-2) ma anche di giocatori".

Ancora mercato, anche per Tuttosport: "Continua la ricerca del Torino a un rinforzo difensivo di spessore, col ds Gianluca Petrachi a caccia del nome giusto sia per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo sia per ciò che concerne le qualità tecniche. Tradotto: va individuato un elemento giovane, possibilmente dal costo non esorbitante. Hai detto poco di questi tempi, in cui bastano 7-8 buone prestazioni per far lievitare i cartellini dei giocatori".