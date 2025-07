Il raduno al Fila, Oristanio e Ismajli: i temi granata sui giornali

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

8 luglio

L'edizione odierna di Corriere Torino si apre con l'annuncio dell'inizio del raduno allo Stadio Filadelfia del Torino. Si apre così la nuova era Marco Baroni alla guida del Torino FC che stamattina guiderà il primo allenamento a porte chiuse: "Il Torino accende i motori. È il giorno del raduno al Filadelfia, oggi cominciano ufficialmente la stagione 2025-26 e l’era Marco Baroni. Il nuovo tecnico granata stamani di buon ora prenderà contatto con quasi tutto l’organico, che sottoporrà ai primi test fisici e alle prime valutazioni. Dopo la prima fase torinese della preparazione, nel quartier generale del Fila, i lavori entreranno nel vivo domenica 14 luglio, quando il gruppo granata traslocherà per 12 giorni a Prato allo Stelvio, in Val Venosta. Qui Adams e compagni giocheranno le prime due amichevoli estive, contro l’Ingolstadt il 19 luglio e contro la Cremonese il 26 luglio".

Il Torino ha molto da fare sul calciomercato in tutti i reparti. In particolar modo, Tuttosport si sofferma sulla trattativa con il Venezia per portare Gaetano Oristanio in granata. Inoltre, il quotidiano riporta l'interesse del Bruges per Ngonge, con i granata ancora in vantaggio sul giocatore del Napoli: "Il rischio che il prezzo del cartellino di Gaetano Oristanio si alzasse, vista la concorrenza sempre più ampia sul giocatore (oltre che al Torino piace anche al Parma e al Sassuolo) era un’ipotesi concreta, adesso è diventato qualcosa di reale: per il trequartista il Venezia ora chiede 12 milioni. Ne ha preso atto Davide Vagnati, che nelle scorse ore è tornato a parlare con la società lagunare per il trequartista. Il Torino non è l’unica squadra

che sta seguendo l’ala in uscita dal Napoli, sulle sue tracce c’è anche il Bruges, ma i granata al momento restano in vantaggio potendo contare anche sulla carta Marco Baroni".

Si attende solo l'ufficialità per Ismajli al Torino che, dopo aver sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri, sarà presto un nuovo giocatore granata. La Gazzetta dello Sport ripercorre la storia calcistica dell'ex Empoli e Spezia: "Una carta in più per sigillare la difesa. Il Torino si prepara ad accogliere Ardian Ismajli, difensore dall’Empoli, uno dei migliori della scorsa stagione nel ruolo nonostante la retrocessione dei toscani. Il suo arrivo è vicino: ieri ha svolto le visite mediche, oggi è atteso l’annuncio. Dopo l’acquisto di Tino Anjorin è la seconda mossa del mercato granata. Ismajli è un difensore centrale di grande esperienza, arrivato in Italia nel 2020 allo Spezia, Ismajli ha superato le cento partite con l’Empoli: 106 gare in tutto, senza segnare ma anche senza cartellini rossi e vestendo la fascia di capitano, fino alla scadenza del contratto il 30 giugno scorso. È una colonna della nazionale albanese, con 45 presenze e tre gol".

Inoltre, l'edizione odierna de La Stampa dedica un approfondimento proprio a Ardian Ismajli e in generale alla nuova coppia difensiva Ismajli-Maripan, i due nuovi pilastri della difesa del Torino di Marco Baroni: "Ardian Ismajli è il secondo acquisto dell’estate granata. Sta per cominciare anche ufficialmente l’avventura al Torino dell’ex dell’Empoli, dopo che ieri di prima mattina si è presentato all’Istituto di Medicina dello Sport per le visite mediche, il preludio della firma sul nuovo contratto da 1.1 milioni netti per i prossimi tre anni. In difesa il Torino può già cominciare a trarre le prime indicazioni per migliorare un reparto che ha dimostrato di non aver assorbito le cessioni eccellenti di un anno fa. La nuova guida ripartirà da Maripan e Ismajli, al netto del destino di Coco che non ha preso una decisione in merito all’offerta del Qatar. E di Masina che ha solo un anno di contratto e potrebbe essere ceduto".