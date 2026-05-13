La partita contro il Cagliari in programma domenica 17 maggio alle 20:45, le parole di D'Aversa in conferenza, il calciomercato granata e alcune notizie di infermeria: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un focus sul match di domenica contro i sardi. Contro i rossoblù Cesare Casadei vuole riprendersi la mediana del Toro. Con la squalifica di Gineitis, il centrocampista classe 2003 ex Chelsea potrebbe avere una grande chance: il lituano, costretto a fermarsi dopo tredici presenze consecutive da titolare, spalanca una possibilità importante per Casadei che non è mai riuscito a trovare continuità questa stagione nonostante i 5 gol siglati in questo 2026. Tuttavia, D'Aversa potrebbe puntare anche sull’inedita coppia Prati-Ilkhan a centrocampo domenica.

La Stampa, invece, si apre con un approfondimento sulla biglietteria in vista del derby della Mole contro la Juventus. Contro i bianconeri è caccia al biglietto: sono stati venduti già venti mila tagliandi per l'attesa stracittadina in programma nel weekend del 24 maggio (con orario da definire). Con la protesta della Curva che si placherà proprio in vista del derby, il calore non mancherà all'Olimpico Grande Torino. Con la Maratona esaurita e la Primavera verso il completamento, la società punta riempire anche i Distinti: l’invito della società è di presentarsi con un dress-code granata al 100%.

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Sulle colonne di Tuttosport, viene dedicato un focus sul cinquantesimo anniversario dello scudetto del 1976. Il quotidiano ha organizzato una giornata a Torino per festeggiare il Toro dello scudetto e la stagione trionfale 1975/76. Erano presenti quattro protagonisti di quel trionfo: il terzino sinistro Roberto Salvatori e il fantasista-mezzala Renato Zaccarelli. Più in alto, il mediano Patrizio Sala e il regista Eraldo Pecci. Inoltre, il quotidiano si sofferma sulla stagione attuale del Torino analizzando i dati di Baroni e D'Aversa. Con l’attuale tecnico la squadra viaggia a un ritmo da Europa: 1,7 punti a partita, una media superiore anche a quella di Mazzarri nel 2018-19.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio anche ad un approfondimento sulla fase offensiva. Per la gara contro il Cagliari, D'Aversa potrebbe recuperare Che Adams. Lo scozzese fa progressi. Il tecnico granata potrebbe gettarlo subito nella mischia contro i sardi: nel 3-4-1-2 duella con Duvan Zapata, mentre rimane una solida alternativa nel 4-2-3-1. Dopo l'emergenza infortuni, a Cagliari D’Aversa avrà a disposizione tutti gli attaccanti ma Simeone e Vlasic sono i due intoccabili, partiranno sicuramente titolari.