Il ricordo del Grande Torino, la cerimonia di ieri alla Basilica di Superga, i fischi per la squadra e la partita contro il Sassuolo: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulle celebrazioni in memoria del Grande Torino a Superga. Il ricordo del Grande Torino è più vivo che mai. Per tutta la giornata ieri si sono susseguite le celebrazioni dove riposano le spoglie dei campioni. Il capitano Zapata ha letto i nomi dei caduti sulla lapide, don Carrega ha officiato la messa; c’era anche don Robella alla celebrazione a Superga. Il colombiano, proprio come l’anno scorso, ha scandito i nomi dei 31 caduti nella tragedia di Superga del 4 maggio del 1949.

La Stampa, invece, riprende la protesta dei tifosi contro la squadra a Superga: i due mila tifosi presenti sul luogo della tragedia hanno inondato di fischi l’arrivo della squadra. Inoltre, il quotidiano fa il punto anche sull’anticipo della 36esima giornata contro il Sassuolo e l’attacco granata. La prossima sfida vedrà la formazione di Roberto D’Aversa affrontare venerdì 8 maggio alle 20.45 i neroverdi di Grosso, reduci dalla vittoria casalinga contro il Milan di Allegri. Il Toro cerca riscatto dopo la deludente prestazione contro l’Udinese. Il tecnico granata dovrà fare delle valutazioni per scegliere chi schierare dal 1’ al fianco di Giovanni Simeone. Con Zapata e Adams ancora ai box per infortunio, toccherà ad uno tra Njie e Kulenovic affiancare il Cholito.

Sulle colonne di Tuttosport, dedica un focus alle celebrazioni per il Grande Torino a Superga, dalla lettura dei nomi di Zapata al ricordo di Susanna Egri al Cimitero Monumentale. Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sulla questione Stadio Olimpico Grande Torino. Dopo la manifestazione di interesse preliminare la concessione in scadenza a dicembre sarà prolungata. L’assessore Carretta in occasione dell’omaggio agli Invincibili ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: “Ne parleremo nei prossimi giorni. Il Comune si impegna a garantire alla squadra di concludere la prossima stagione”.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio anche ad un approfondimento all’infermeria granata. Zakaria Aboukhlal ha fatto ritorno a Torino per le celebrazioni del 4 maggio. Ieri il marocchino ha rimesso piede al Filadelfia dopo l’operazione ad Amsterdam per una revisione artroscopica del ginocchio destro. Ha svolto tutto il post-intervento in Olanda e da ieri è nuovamente a Torino: in giornata, sarà valutato dallo staff granata e si capirà se e quando potrà tornare disponibile in questo finale di campionato. Sotto osservazione restano i quattro calciatori infortunati: Pedersen, Adams, Zapata e Ismajli. Soprattutto Pedersen e Adams proveranno nei prossimi giorni a firmare il recupero in vista della sfida casalinga di venerdì sera col Sassuolo. Per Zapata la prospettiva è Cagliari.