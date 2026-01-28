Il rinnovo di Coco, la pista Ranieri e l’addio di Ngonge: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 11:01)

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, il rinnovo di Coco, l'arrivo di Tchoca e la protesta dei tifosi: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con il rinnovo di contratto di Saul Coco e il nuovo prestito di Mullen. Nella giornata di ieri la società granata ha annunciato di aver rinnovato di un anno il contratto di Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña. Il Torino ha esercitato l’opzione per prolungare la scadenza dell’accordo dal 2028 al 2029: "Un attestato di fiducia nel confronti del centrale della Guinea Equatoriale". Vista l’emergenza in difesa, priva di Ismajli e Masina, entrambi ai box, domenica nella sfida di campionato all’Olimpico contro il Lecce la linea a tre sarà composta da Coco, Maripan e Tameze. Inoltre, ieri il club granata ha ufficializzato il passaggio in prestito di Senan Mullen al Bohemian FC, club irlandese, e un altro rinforzo per la Primavera, il classe 2008 Enrico Manzi prelevato dall’Inter SM Sammaurese.

Invece, l'edizione odierna de la Stampa dedica un approfondimento al calciomercato granata. Il ds granata Gianluca Petrachi sta operando per sfoltire e rinforzare la squadra: dopo gli arrivi di Obrador e Tchoca si lavora anche sul fronte uscite. Sono ore calde per quanto riguarda Cyril Ngonge. Il belga è sul mercato e su di lui ci sono diverse squadre. Tra le tante squadre interessate (Maiorca, Porto e Lazio) l'ex Napoli sembra essere ad un passo dall'Espanyol. Il club catalano ha trovato l’accordo con il giocatore e nella notte è arrivato anche l’ok del Napoli (che detiene il suo cartellino) per trasferirsi in prestito dopo questi sei fallimentari mesi in granata. Intanto nella giornata di ieri a Torino è arrivato Joao Pedro Tchoca: il difensore centrale brasiliano ha svolto le visite mediche ed ora si attende solo l'annuncio ufficiale.

Tra le pagine riguardanti il Toro Tuttosport oltre a riprende i malumori dei tifosi granata per il periodo negativo in cui versa il Toro di Baroni, si sofferma sul calciomercato granata. Sul fronte uscite sta per concretizzarsi l'addio di Ngonge. E' ancora in bilico il futuro di Duvan Zapata: il colombiano ha un ingaggio pesante ed è seguito anche dall’Olympiacos. Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi insiste per Ranieri della Fiorentina. Il difensore ha aperto all'addio, vuole giocare di più. Pronta l’offerta per il centrale della Fiorentina che con Vanoli in campionato ha sempre meno spazio. Petrachi lo valuta 5 milioni: contatti continui con i dirigenti viola per arrivare a un accordo. Il quotidiano, inoltre, si sofferma sulla questione stadio Olimpico Grande Torino riportando le parole del sindaco di Torino Lo Russo: "«Stadio? Io sono ottimista» Ma ora tocca a Cairo".

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sull'attacco granata e in particolare su Che Adams. Il centravanti scozzese ha saltato solo una gara di campionato in questa stagione (l'andata contro il Como). Ormai nel gruppo è un punto di riferimento, nello spogliatoi è una persona esemplare, e la squadra può ripartire da lui. Soprattutto in vista della gara di domenica contro il Lecce: l'ex Southampton all'andata ha realizzato una rete e ora deve caricarsi la squadra sulle spalle e cercare di portare il Toro fuori dall'oblio. Il ritiro del Torino è iniziato ieri e non arrivano buone notizie dall'infermeria: oltre a Simeone, che ha svolto un programma differenziato rispetto al resto della squadra, non hanno partecipato al lavoro in campo Ardian Ismajli, Gvidas Gineitis e Zakaria Aboukhlal ancora out. Infine, il quotidiano riprende la presenza del presidente del Toro Urbano Cairo alla mostra su Meroni. Il numero uno granata ieri ha visitato la mostra temporanea “Gigi Meroni - Il calciatore artista” ospitata al Museo della Seta di

Como: «È stata una grande emozione vedere le maglie di Gigi Meroni, quella numero 7 granata in particolare - ha affermato Cairo — Meroni era il mio idolo da bambino».