Il Toro molla Ricardo, l’infermeria e lo scambio Anjorin-Prati: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 21 gennaio - 10:53

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, gli infortunati in casa granata, la sfida contro il Como in programma sabato alle 15 e tanti altri temi: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla situazione infermeria e in particolare le condizioni che riguardano Gvidas Gineitis e Zakaria Aboukhlal. Entrambi i giocatori granata sono usciti malconci dopo la sconfitta pesante sconfitta casalinga rimediata contro la Roma di Gasperini. Gli accertamenti medici hanno evidenziato per entrambi un interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia sinistra, con prognosi di circa un mese. I due granata sicuramente salteranno i prossimi match contro Como, Lecce, Inter nei quarti di finale di Coppa Italia e Fiorentina. Sulla corsia sinistra, al posto di Aboukhlal, ci sarà Lazaro, con la new entry Obrador di scorta. Nel ruolo di mezzala, senza Gineitis, largo a Casadei. Intanto Simeone lavora ancora a parte, ma ci sono buone possibilità che recuperi per la sfida di sabato contro il Como.

Invece, l'edizione odierna de la Stampa si sofferma sul calciomercato granata e sulle mosse di Petrachi: dopo l'arrivo di Obrador in maglia granata, il ds sta operando su più fronti per regalare a Baroni gli innesti giusti in questa sessione invernale di calciomercato. Dopo un lungo tira e molla, il Toro ha abbandonato la pista David Ricardo. Sembra che ormai, nonostante avesse già un accordo col giocatore, il club granata abbia mollato la presa e che stia valutando nuovi profili. Il club non si fida delle condizioni del club brasiliano per il centrale e sta valutando altri profili come il centrale argentino con passaporto italiano Jappert. Inoltre, è in fase di stallo lo scambio Anjorin-Prati con il Cagliari. Sul centrocampista sardo sono arrivate nuove offerte da Genoa, Sassuolo e Bologna e il club rossoblu non sembra convinto del giocatore granata.

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a trovare un focus sulle condizioni di Gineitis e Aboukhlal, viene dedicato un approfondimento sul calciomercato granata. Il ds granata Gianluca Petrachi sta operando per sfoltire e rinforzare la squadra: il ds granata non sembra convinto delle condizioni del Botafogo per quanto riguarda l’affare David Ricardo che ormai sembra vicino alla Dinamo Mosca. In alternativa, è stato offerto giovane difensore argentino del Barracas Jappert, 21 anni, il centrale del Partizan Belgrado Simic e resta viva l'ipotesi Coppola dal Brighton. Nel frattempo non arrivano buone notizie da Ilic: il serbo è ko da un mese per una lombosciatalgia. Si tenta con una terapia conservativa, ma c’è preoccupazione per le sue condizioni visto che è anche sul piede di partenza. Inoltre, su Asllani si è mosso il Bologna nelle ultime ore.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sul centrocampo granata e in particolare su Cesare Casadei. In questo periodo non molto positivo per il Toro, il giovane centrocampista italiano si sta prendendo sulle spalle la squadra. Grazie alla forma e all'incisività

ritrovate dopo un periodo non facile e dove si parlava anche di addio, l'ex Chelsea ha ritrovato fiducia anche con un’arma speciale: il colpo di testa. La sua abilità nel gioco aereo può essere un jolly per la complicata sfida di sabato contro il Como di Fabregas in programma sabato alle 15. Inoltre, il quotidiano riprende l'ufficializzazione di Rivas. Il 18enne difensore colombiano arriva dall'Atletico National ha firmato fino al 30 giugno 2029, con un’opzione per la stagione successiva.