Il Toro riflette su Zaniolo, Zapata è pronto: i temi granata sui giornali

L'edizione odierna del Corriere Torino riporta le parole di Ruggero Ludergnani, il responsabile delle giovanili granata, che ieri- mercoledì 25 giugno - ha parlato in conferenza stampa e tra i vari argomenti trattati c'è ovviamente il tema Robaldo: "Abbiamo un cronoprogramma ben definito. Ad agosto entreranno i più piccoli, dall’Under 13 all’Under 16, mentre Under 17, 18 e 20 si aggregheranno quando sarà completata la struttura più grande. Idealmente, a gennaio 2026 tutte le giovanili si alleneranno e giocheranno al Robaldo". Poi aggiunge: "Gli allenatori e i ragazzi potranno confrontarsi tra di loro in un ambiente tutto granata. Il Robaldo darà un nuovo impulso, garantendo molti vantaggi anche dal punto di vista dell’immagine di un club che vuole essere sempre più importante".

Per La Gazzetta dello Sport Duvan Zapata è pronto. L'attaccante colombiano si sta allenando in modo intenso per essere a disposizione di Marco Baroni già per l'8 luglio, giorno in cui i granata si ritroveranno al Filadelfia: "Agli inizi di aprile è tornato al Filadelfia per lavorare con la cyclette. Poco prima di Pasqua è arrivato il rinnovo fino a giugno 2027. L’esordio dei granata nel 2025-26 sarà lunedì 18 agosto alle 21.15 all’Olimpico Grande Torino contro il Modena, trentaduesimi di Coppa Italia. Quanto al campionato, l’appuntamento è invece per lunedì 25 agosto alle 20.45. Sembra uno scherzo del destino, ma la prima giornata ha in programma Inter-Torino".

La Stampa scrive della trattativa che nelle ultime ore ha subito un'accelerata importante, ovvero quella che porterebbe Samuele Ricci al Milan. Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City era immaginabile che i rossoneri si sarebbero buttati sul centrocampista granata: i due club sarebbero vicini all'accordo per 25 milioni complessivi (22 più 3 di bonus). "Era già tutto scritto in quel rinnovo di contratto nei primi giorni del nuovo anno, ma vedere Samuele Ricci passare da Capitan Futuro a Capitan Passato nel giro di sei mesi è comunque un duro colpo per quei tifosi del Toro che speravano di vedere il cambio di rotta sul mercato per ambire all’Europa. Invece il destino del centrocampista granata ricalca il copione già visto negli anni scorsi con Bremer e Buongiorno, pilastri granata sacrificati sull’altare delle plusvalenze. Ricci era un promesso sposo del Milan fin dallo scorso gennaio, quando un tentativo dei rossoneri per ingaggiarlo venne respinto dal Torino" si legge sul quotidiano.

Tra le pagine di Tuttosport infine il calciomercato dei granata in entrata. Secondo il quotidiano, il Torino starebbe valutando il profilo di Nicolò Zaniolo: il giocatore - dopo i prestiti della scorsa stagione con Atalanta e Fiorentina - vuole rilanciarsi ed il club granata potrebbe fare al caso suo. "Zaniolo (19 presenze e 2 gol con la nazionale italiana, dopo la trafila nelle selezioni giovanili azzurre) è entrato seriamente nei pensieri di Davide Vagnati: il dt sta riflettendo sul trequartista con il tecnico e con Urbano Cairo. Le remore possono essere di natura caratteriale: la qualità tecnica del ragazzo non si discute. Curiosità: sempre il Galatasaray, ma attraverso altri procuratori, sta offrendo anche il difensore centrale colombiano Carlo Cuesta, 26 anni, comprato a gennaio per 8 milioni" si legge tra le pagine del quotidiano.