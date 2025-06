Il Toro spinge Coco, Adams alle spalle della punta: i temi granata sui giornali

Le pagine a sfondo granata sui principali quotidiani oggi in edicola

28 giugno

Per La Gazzetta dello Sport Che Adams è pronto per la prossima stagione, dove con Baroni rimarrà centrale nel progetto e punterà alla doppia cifra: "Lo scozzese pronto. Con Baroni e Zapata più gol per il Toro. L’obiettivo è superare le 9 reti dell’ultimo campionato. Il ritorno di Duvan e le idee del tecnico possono aiutarlo. Nel 4-2-3-1 di Baroni, un attaccante agile e tecnico come Adams potrebbe trovare posizione alle spalle della prima punta, Duvan Zapata. Non sarebbe tanto un trequartista centrale alla Vlasic - che invece potrebbe trovare spazio sull’esterno -, ma una seconda punta in grado di dettare tempi e passaggi, di dialogare con le ali e di cercare la conclusione".

La Stampa scrive riguardo al mercato granata, che con la possibile uscita di Coco valuta nuovi profili per la difesa: "Un gigante per la difesa, il Toro corteggia Raux-Yao. Francese di 26 anni, giocava nella Ligue 2 con il Rodez, ma è reduce da una stagione nel campionato austriaco dove si è rivelato uno dei migliori interpreti del settore. Al Rapid Vienna ha messo in mostra le sue qualità tecniche, mentre quelle fisiche non passano certo inosservate dall'alto dei suoi 197 centimetri. Il giocatore viene valutato 5 milioni e la trattativa è in corso".

Tra le pagine di Tuttosport infine il calciomercato dei granata in entrata. Secondo il quotidiano il Torino valuta moti nomi per la difesa e spinge Coco ad accettare l'offerta del Qatar: "L’Al-Duhail ha trovato l’accordo con il club granata, offerti addirittura 16 milioni per il cartellino del centrale. Per Cairo sarebbe un’operazione super: un anno fa ne aveva spesi 8 per l’equatoguineano. «In granata sono contento, i soldi non sono tutto». Gli hanno offerto 8 milioni in 3 anni: oggi nuove trattative. Vagnati ha l’accordo con Ismajli. Congelati per ora gli altri rinforzi trattati per la difesa: Idzes e Raux-Yao. Tra i jolly offensivi è stato proposto anche Oristanio. In pole resta Ngonge. Il Toro, poi, deve cautelarsi per il probabile addio di Milinkovic. Il nome nuovo è Diouf. Tra le alternative ci sono Fofana, Falcone, Turati e Montipò".