La partita contro il Sassuolo di domani, le novità su Vlasic e Njie, il calciomercato granata e alcune notizie di infermeria: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un focus sul match di domani contro i neroverdi e sull'attacco granata. Contro la formazione emiliana D'Aversa potrebbe puntare su una coppia d'attacco tutta nuova. Infatti, viste le assenze di Zapata e Adams il tecnico granata potrebbe affidarsi ad Alieu Njie dal 1'. Il giovane attaccante svedese dovrebbe partire al fianco di Simeone: in questa stagione ha realizzato un gol contro il Verona al Bentegodi. In difesa, invece, Ismajli non dovrebbe farcela a recuperare in tempo dal suo problema fisico che lo ha già tenuto fermo contro l'Udinese.

La Stampa, invece, si apre con un approfondimento sul match contro il Sassuolo in programma venerdì 8 maggio alle 20:45 e su Nikola Vlasic. Contro i neroverdi il numero dieci granata vuole tornare ad essere decisivo dopo la gara di Udine. Il club piemontese ha bisogno del croato, vero trascinatore del Toro quest'anno, per gli ultimi tre match stagionali. Dopo il rigore realizzato all'andata contro la squadra di Grosso a Reggio Emilia che ha regalato i tre punti, ora tocca di nuovo al numero 10 salire in cattedra.

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Sulle colonne di Tuttosport, viene dedicato un focus sul calciomercato granata in entrata e in uscita e sul futuro in panchina. Il quotidiano riporta l'indiscrezione secondo cui la società granata avrebbe offerto la panchina granata a Gennaro Gattuso proponendogli un contratto di tre anni. Tuttavia, Cairo tiene in caldo anche il ritorno di Ivan Juric con D’Aversa che rimane sullo sfondo. Piace De Rossi legato però al Genoa. Inoltre, si parla di un interessamento dall'Inghilterra per Che Adams. Lo scozzese è nel mirino del Wolverhampton, appena retrocesso in Championship. L'attaccante, preso da svincolato, è legato al Toro solo fino al 2027 ma per 5-6 milioni Cairo direbbe sì.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio anche ad un approfondimento sul match contro il Sassuolo e sull'infermeria granata. Per la gara contro i neroverdi D'Aversa potrebbe recuperare in extremis Marcus Pedersen. Fermo da due settimane a causa di una lombalgia che gli ha causato diversi fastidi alla schiena, è in ripresa. Il tecnico granata nelle prossime ore valuterà la possibilità di convocarlo e schierarlo dal 1' domani. Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sulla partita del 16 maggio che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino per celebrare e ricordare i campioni dello scudetto conquistato nel 1976.