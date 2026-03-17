In 700 per la squadra ieri al Filadelfia: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 11:24)

La riapertura del Filadelfia, l'impatto di D'Aversa, i focus su Ilkhan e Ismajli: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sull'allenamento di ieri al Filadelfia e il centrocampo granata. Settecento persone hanno popolato le tribune dello storico impianto per assistere all’allenamento del Toro. Una risposta non indifferente, nel primo pomeriggio di un giorno lavorativo. Tra i giocatori in grande spolvero c’è anche Ilkhan, impiegato spesso come "jolly" per essere sempre nel vivo del gioco. Il regista turco ha festeggiato il ritorno da titolare contro il Parma col primo gol in Serie A, risultando tra i migliori prospetti del campionato in mezzo al campo.

Anche l'edizione odierna de La Stampa si apre con la riapertura ai tifosi del campo di allenamento nella giornata di ieri. Dopo quattro mesi è stato riaperto ai sostenitori granata il Filadelfia. Primo allenamento a porte aperte del nuovo allenatore granata Roberto D'Aversa che ha voluto incitare squadra e tifosi: "Lavoro, orgoglio e grinta". A bordo campo insieme con il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi e il direttore tecnico Moretti era presente anche l’ex CT e allenatore Gian Piero Ventura. Durante la seduta il più acclamato è stato Duvan Zapata. L’attaccante colombiano insegue una maglia da titolare per la sfida con il Milan nonostante l’intesa tra Simeone e Adams.

Sulle colonne di Tuttosport, oltre alla riapertura del Fila, viene dedicato un focus su Ardian Ismajli. Il difensore albanese è ormai un pilastro della difesa granata e lo ha dimostrato anche contro il Parma dove ha difeso molto bene soprattutto su Pellegrino. In lui D’Aversa ripone grande fiducia, avendolo allenato già all’Empoli: con il tecnico abruzzese rende di più ora che gioca in mezzo alla difesa a 3. Ora dovrà fare i conti con l’attacco rossonero, prossimo avversario del Torino in campionato. Sembra aversi messo alle spalle gli infortuni che gli hanno fatto saltare già 11 gare da inizio stagione.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus su D'Aversa e il suo impatto da quando siede sulla panchina granata. Il 4-1 di venerdì sera contro il Parma e i sei punti conquistati in tre partite hanno creato il clima giusto ieri al Filadelfia. Erano circa 700 i presenti all’allenamento, curiosi innanzitutto di osservare il metodo di lavoro del nuovo allenatore, Roberto D’Aversa, che al suo insediamento si era detto disponibile ad accogliere gli appassionati e che ha presto mantenuto la promessa. In serata l’allenatore è intervenuto sui social, pubblicando una foto della giornata: "Voglia di Toro al Filadelfia: lavoro, orgoglio e grinta", ha scritto. La carica giusta per la sfida di sabato contro il Milan a San Siro.