La corsa a due per la panchina granata, Zapata potrebbe lasciare il Torino, il Robaldo e i talenti del club: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna de La Stampa apre con un approfondimento sul calciomercato granata in uscita. Il direttore sportivo granata è pronto a fare una rivoluzione: già risparmiati quattro milioni di euro rinunciando agli over 30 Maripan, Tameze e Lazaro. Ora Gianluca Petrachi valuta il sacrificio di Duvan Zapata: imminente il vertice con gli agenti del capitano granata. Il colombiano si sente ancora in grado di giocare per 2 o 3 anni ad alti livelli, "ma in caso di addio anticipato non vorrebbe allontanarsi troppo da Bergamo: lì vivono ancora la sua famiglia e i migliori amici. Può così diventare un obiettivo del Monza fresco di promozione in Serie A".

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Sulle colonne di Tuttosport, viene dedicato un focus sul calciomercato, soprattutto sul prossimo allenatore del Torino. Sono ore di riflessione in casa granata. La dirigenza è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: dopo il mancato rinnovo di D'Aversa, Urbano Cairo incontrerà Alberto Aquilani. Smaltita la delusione per la finale playoff persa contro il Monza, l'ex centrocampista di Roma e Liverpool incontrerà Cairo e Petrachi. Tuttavia, per la panchina resta favorito Ignazio Abate. Anche il direttore sportivo calabrese, Polito, spinge il tecnico romano verso la Serie A: il duello è tra Toro e Sassuolo. Il presidente granata prenderà una decisione la prossima settimana. Inoltre, il quotidiano dedica un focus sul Robaldo: dopo oltre 10 anni dalla concessione, il centro sportivo è (quasi) finito e Primavera, Under 17 e Under 18 si spostano nell’impianto che sarà la casa di tutto il settore giovanile.

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio ai giocatori del futuro del Torino. Il prossimo anno gli under 21 saranno i protagonisti. Il Toro ha in casa diversi giovani talenti pronti al salto: su tutti c'è Njie che è nel giro della prima squadra da due anni ormai. Po c'è Alessio Cacciamani, 18 anni, che quest'anno è stata la vera rivelazione del campionato di Serie B e rientra dal prestito alla Juve Stabia. Tra i più interessanti figurano sicuramente anche Dalla Vecchia, Siviero, Ciammaglichella e i Primavera Acquah, Perciun e Carrascosa.