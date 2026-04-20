Le parole di D'Aversa, la sfida di ieri contro la Cremonese di Marco Giampaolo, il punto dal calciomercato e la situazione Biraghi: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla sfida contro la Cremonese di ieri. L'obiettivo della sfida di domenica contro i grigiorossi era quella di continuare sulla scia delle vittorie ottenute contro Pisa ed Hellas Verona. Tuttavia, è arrivato un pareggio anonimo per i granata che hanno chiuso la gara sul punteggio di 0-0 dopo una prestazione sottotono. "Non è la prestazione che volevamo, ma di positivo c’è che tempo fa queste partite le avremmo perse" ha affermato Roberto D'Aversa nella conferenza stampa post partita. Inoltre, il quotidiano si sofferma sulla vittoria dell'Under18 granata e sull'impegno della Primevera che scenderà oggi in campo contro il Genoa.

Anche il quotidiano La Stampa propone un articolo sulla gara di ieri contro i grigiorossi con un approfondimento sulle parole di Alberto Paleari nel post partita. Contro la squadra di Giampaolo l'estremo difensore granata è stato fondamentale per portare a casa il cleen sheet grazie a tre interventi decisivi. Paleari è stato protagonista anche del gol annullato dal Var a Baschirotto. "Hocercato di bloccarla subito la palla e Baschirotto è andato con la gamba alta" ha commentato il numero uno granata il fallo che ha portato alla revisione dell'arbitro.

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un focus sulla prestazione del Torino contro la Cremonese. Si è visto un Toro troppo spento ieri allo Zini, con la carica di D’Aversa della vigiliache non ha dato gli effetti sperati: granata troppo spenti, dominati e incapaci di creare pericoli, se non nel recupero con Kulenovic. Non sono mancate le polemiche tra i tifosi granata dopo la partita. I supporters granata hanno criticato la fascia di capitano indossata da Biraghi dopo l'uscita dal campo di Vlasic. D'Aversa ha voluto subito chiarire che si è trattato di un fraintendimento: al momento della doppia sostituzione di Obrador e Vlasic per Biraghi e Anjorin, l’inglese ha raccolto la fascia del croato, ma anziché porgerla a Gineitis, il vice designato in distinta, l’ha consegnata a Biraghi.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio a un approfondimento sulla difesa granata e la moviola del match. Contro i grigiorossi è arrivato il terzo cleen sheet da quando D'Aversa siede sulla panchina granata dopo quelli contro Lazio e Pisa. Decisivi la difesa ma soprattutto Paleari che compie un miracolo su Bonazzoli nel secondo tempo. "Lo avevo studiato... Restiamo concentrati, all’ultima c’è da battere la Juve" ha detto il portiere granata al termine del match. Inoltre, il quotidiano si sofferma sull'episodio della rete annullata a Baschirotto per un fallo ai danni di Paleari prima del gol. "La palla è nell’area delle mani di Paleari, il leccese colpisce portiere e palla: Fabbri chiamato al Var, corretto annullare" afferma il quotidiano, confermando la decisione dell'arbitro Fabbri e del Var.