Un gol nell'esordio stagionale contro la Carrarese di testa, poi l'astinenza. Sembrava l'inizio di un'annata da vero bomber e trascinatore offensivo del Torino, ma questo primo scorcio di stagione è stato più difficile del previsto per Giovanni Simeone. Abate però non ha dubbi sul suo condottiero e anche nel post gara della sfida vinta contro l'Udinese ha difeso l'ex River Plate e Fiorentina a spada tratta.

TURIN, ITALY - OCTOBER 12: Giovanni Simeone of Torino FC reacts during the Serie A match between Torino FC and Udinese Calcio at Stadio Olimpico Grande Torino on October 12, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

L'attaccante è conscio del problema e nella sua edizione odierna la Gazzetta dello Sport parla proprio di questa situazione, ma anche del suo ruolo da leader. "Essere uno dei pilastri dello spogliatoio significa dimostrare di avere la stoffa del leader nei momenti di difficoltà. Prima di Toro-Roma Simeone ha stretto i denti, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e, anche grazie a uno specialista richiamato dal club dal sud Italia, è riuscito nel miracolo di giocare. 'Due giorni prima della sfida contro la Roma - racconta - ho avuto un blocco alla schiena, cosa che mi era già captata a Napoli. In questi casi è difficile tornare in pochi giorni, ma per fortuna sono riuscito a giocare, ho resistito e ho provato a dare tutto quello che avevo, andando anche vicino alla rete".