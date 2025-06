La Gazzetta dello Sport: “A Torino Adams-Zapata come Dia-Castellanos…e Vlasic?”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento alle possibili chiavi offensive che potrà adottare Baroni per far convivere Zapata, Adams e Vlasic. Il primo è una vera prima punta, il secondo una mezza punta e il terzo un trequartista. Tutti e tre hanno bisogno di essere messi nelle condizioni di poter giocare nelle loro posizioni preferite. Un vero grattacapo per il nuovo allenatore granata. "Nel 4-2-3-1 di Baroni - riporta il quotidiano - la posizione ideale di Adams sembra quella di sottopunta, alle spalle di Zapata, come Dia con Castellanos alla Lazio. Ciò non toglie che lo scozzese potrebbe anche essere schierato sui due lati della trequarti. Un’altra ipotesi è l’attacco a due, con Adams e Zapata affiancati e alle loro spalle un trequartista come Vlasic, abile a dialogare con loro e a innescarli".