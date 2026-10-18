Alla ricerca della continuità non solo tecnica e tattica, ma soprattutto dei risultati. La gara di Parma segna un impegno molto importante per i granata di Ignazio Abate dopo la vittoria contro l'Udinese di lunedì scorso. Il tecnico spinge il Torino, ha capito che è questo il momento cruciale per dare un senso a questo lungo processo di maturazione, come scritto sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

TURIN, ITALY - OCTOBER 12: Ignazio Abate Head Coach of Torino FC reacts during the Serie A match between Torino FC and Udinese Calcio at Stadio Olimpico Grande Torino on October 12, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

"Il barometro dell’entusiasmo al Filadelfia segna, forse, il picco di stagione. L’ultima vittoria casalinga contro l’Udinese ha avuto l’effetto di un generatore di energia, domani a Parma il Toro avrà tutta l’intenzione di provare a piazzare il primo uno-due di vittorie di quest’inizio di campionato. «Abbiamo tutte le carte in regola per tentare di vincere questa partita: non siamo nelle condizioni di pensare, bisogna scendere in campo per vincere senza troppi pensieri», racconta Ignazio Abate che riflette sui temi della settima giornata di campionato a quarantotto ore dal posticipo del Tardini".