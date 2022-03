La Gazzetta dello Sport: “Acchiappatutto Bremer”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"E' la calamita d’Europa - scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Gleison Bremer ha catturato 93 palloni interrompendo azioni avversarie, nei 5 campionati top continentali nessuno ha saputo fare meglio di lui: il secondo di questa classifica ne ha intercettati 19 in meno". Il rendimento del centrale brasiliano ormai ha smesso di stupire. In Serie A, ha numeri da capogiro: "è leader nel nostro campionato per le respinte di testa (59) e per i palloni recuperati (246)". Un Bremer "acchiappatutto" come titola appunto La Gazzetta.