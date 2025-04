La Gazzetta dello Sport: “Adams alla riscossa”

Ché Adams ha trovato la rete contro l'Udinese, bissando quella che aveva siglato nel match d'andata. "Il fatto è che Adams non è solo un bomber. Partita dopo partita, i tifosi granata hanno imparato ad apprezzarlo, per carattere e duttilità, per la capacità di declinare in mille modi il suo ruolo di attaccante. Il passaggio al 4-2-3-1 nel girone di ritorno ha trasformato lo scozzese in una unica punta molto dinamica, un riferimento offensivo capace di dialogare con i compagni, di aprire spazi, di esplorarli. E poi i suoi gol: mai scontati, portano sempre con loro un lampo di genio, un saggio della sua classe, del suo bagaglio tecnico, della sua capacità di capire quello che sta succedendo in campo".