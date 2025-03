La Gazzetta dello Sport: “Adams: caccia al gol per fare il record”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento a Ché Adams. Lo scozzese in questa stagione ha segnato già due volte contro l'Empoli: la prima in Coppa Italia e la seconda l'eurogol in campionato. Preda preferita al momento in Serie A per Adams che, oltretutto, avrà la fame di chi deve raggiungere obiettivi. In primis, dopo la beffa arrivata a Parma, lo scozzese è stato il primo a dirsi deluso e a mostrare voglia di riscattare questi altri due punti persi. Dall'altra, con la rete della scorsa giornata, per lui sono ormai 8 i centri nel massimo campionato italiano, e sugli obiettivi lo scozzese ha certamente le idee chiare: "Il mio obiettivo è arrivare in doppia cifra". Denis Law, unico altro scozzese ad aver mai indossato la maglia granata, ha segnato dieci gol alla sua prima stagione italiana: Adams non è lontano.