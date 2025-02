La Gazzetta dello Sport: “Adams e Sosa recuperati, Ilic di nuovo in gruppo”

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport oggi c'è spazio anche per un punto sui recuperi dagli infortuni in casa Torino, con buone notizie che arrivano dal Filadelfia. Il tecnico granata Paolo Vanoli può infatti contare nuovamente su due titolari come Che Adams e Borna Sosa, giocatori che negli ultimi mesi hanno sempre goduto di una maglia da titolare. La punta scozzese ha smaltito un piccolo problema muscolare mentre il terzino sinistro croato è guarito da un attacco febbrile. Entrambi erano rimasti fermi ai box nella gara vinta con il Milan e adesso sono tornati ad allenarsi in gruppo al Filadelfia. Anche Ivan Ilic dopo il mancato trasferimento in Russia è tornato ad allenarsi con i compagni e Vanoli deciderà quando reintegrarlo nelle rotazioni di squadra. Lavora invece ancora a parte Adrien Tameze che prosegue sulla via del recupero dal trauma distorsivo al soleo sinistro con un programma personalizzato.