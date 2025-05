La Gazzetta dello Sport: “Adams, lo scozzese a caccia di Law”

Lo scozzese è a caccia di un gol che gli permetterebbe di agganciare Denis Law. Lo scozzese nell'unica stagione a Torino (61-62) aveva siglato 10 gol. "Ne manca uno, ancora uno. Così da poter porre la ciliegina, regalarsi l’ultimo sorriso e – perché no - incollare la lode a una stagione cominciata da sorpresa, vissuta da rivelazione e finita come una certezza. Sta per passare l’ultimo treno, di fronte alla Roma di Claudio Ranieri, prima di concludere il suo primo viaggio in Serie A. Che Adams va alla caccia del decimo sigillo, di quel decimo gol in campionato che gli darebbe un gusto in più su un’annata da protagonista. E c’è pure un pezzetto di storia granata da rincorrere".