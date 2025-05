La Gazzetta dello Sport: “Adams raccoglie i complimenti di Vanoli e punta al decimo”

La Gazzetta dello Sport dedica nell'edizione odierna un focus alla punta centrale granata: Ché Adams. Lo scozzese, dopo un primo tempo contro il Venezia in cui gli è stato preferito Sanabria, contro l'Inter torna in campo dal primo minuto, ancora guidando l'attacco granata. "In stagione - approfondisce il quotidiano - ha segnato 9 gol in Serie A, dieci Coppa Italia compresa. Il suo obiettivo è chiudere in doppia cifra il primo campionato italiano. Finora il suo è stato senza dubbio un primo anno positivo. Ha segnato, ha fatto assist, si è reinventato prima punta, ha retto da solo il peso dell’attacco per quasi tutta la stagione dopo l’infortunio di Zapata". Il tecnico in conferenza ha espresso parole di apprezzamento per il suo primo anno italiano e per la sua grande voglia di lavorare, ora tocca allo scozzese raccogliere le belle parole e trasformarle nella doppia cifra in Serie A.