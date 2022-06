La Gazzetta dello Sport: “Aina e Berisha in fiducia dopo gli impegni nazionali”

Tra i vari giocatori del Torino chiamati in nazionale, ce ne sono due che hanno particolarmente giovato degli impegni internazionali a cui hanno preso parte. Si tratta di Berisha e Aina, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Ma ampliando lo sguardo, i torinisti che hanno ricavato non un lancio bensì un rilancio sulla scena internazionale sono due. Ola Aina ed Etrit Berisha. [...] Beh, Aina è stato schierato tra i titolari in entrambe le gare, la più difficile delle quali, contro la Sierra Leone, lo ha visto interpretare molto bene il ruolo di terzino destro nel 4-4-2 disegnato dal c.t. José Peseiro. [...] E veniamo all’altro elemento che ha saputo rilanciare la propria immagine: Etrit Berisha. La sua Albania ha giocato 2 match validi per il girone di Nations League contro Islanda (1-1) e Israele (1-2) e il portiere del Toro, di recente promosso titolare da Juric, ha ricevuto dal c.t. Edy Reja un pieno di fiducia".