La Gazzetta dello Sport: “Aina e Vojvoda, un mix di corsa e assist”

"Frecce da lanciare alla ricerca di una svolta inseguita, ricercata, auspicata - si legge su La Gazzetta dello Sport - . È il momento di “allargare” il Toro, sono i giorni nei quali Ivan Juric sta chiedendo di più, un sostanziale salto di qualità, ai propri esterni. A seconda dei casi, si riparte dalle recenti impressioni e dalle ultime dichiarazioni. Nel caso di Mergim Vojvoda, ad esempio, vale la prima: martedì, nella serata di Coppa Italia contro il Cittadella, è tornato per la prima volta da titolare dopo l’infortunio e si è ripresentato lanciando segnali incoraggianti. L’assist di tacco per il terzo gol di Schuurs è, senza dubbio, un buon viatico per ripartire. Nel caso di Ola Aina, al quale Juric ha risparmiato i novanta minuti in Coppa, valgono le parole dell’allenatore croato: «In questo periodo stiamo vedendo il miglior Aina della mia gestione». La crescita del primo, il sorpasso netto del secondo su Singo. Sono i due aspetti finiti, in primo piano, sul diario di bordo di Juric in vista della trasferta di domenica a Udine".