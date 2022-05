La Gazzetta dello Sport: “Al Filadelfia i tifosi applaudono il Gallo”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sono stati tanti i tifosi granata che ieri hanno assistito all'allenamento a porte aperte della squadra di Juric al Filadelfia, e non sono mancate ovazioni e dimostrazioni di affetto, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "I decibel salgono nel finale. Sono le 19.30, l’allenamento è finito da un quarto d’ora, d’improvviso sotto la tribuna del Filadelfia si affaccia il capitano Andrea Belotti. Era rimasto “nascosto” in palestra per tutta la seduta, alla fine di una giornata di festa non ha resistito al richiamo dei tifosi. Parte il coro, un lungo applauso per il Gallo, con tanti bambini felici rimasti ad aspettarlo. Lo stesso intenso e sentito tributo un migliaio di tifosi ieri lo hanno riservato a tutto il Torino. E’ l’abbraccio alla squadra di Ivan Juric in un Filadelfia affollato nonostante il grande caldo dopo il blitz di Verona. Negli applausi, nei cori, nei volti sorridenti, c’è il ringraziamento riservato a questa squadra in coda a un’annata molto positiva, a tratti pure entusiasmante".