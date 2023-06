La Gazzetta dello Sport, Aldo Serena: “Accosto Sanabria a Lautaro Martinez”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato nell'edizione odierna l'ex centravanti granata Aldo Serena, che ha parlato del Torino e delle potenzialità dei suoi attaccanti. "Non sono rimasto sorpreso da Sanabria, anzi dico con convinzione che nel prossimo torneo può fare meglio. Come caratteristiche di gioco lo accosto a Lautaro Martinez. Karamoh ha una forza straordinaria nelle gambe e non ha paura di niente. Trequartista, ma anche seconda punta e persino unica punta centrale. Juric punta anche su Pellegri e seguirà con attenzione il ragazzo in questi giorni. Radonjic alterno, il Torino ha bisogno di continuità. Vlasic è stato il secondo cannoniere del Torino e Juric si fida di lui. Mi aspettavo molto di più anche da Miranhcuk."