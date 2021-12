La Gazzetta dello Sport: “Altra vittoria, superati Verona, Bologna e Sassuolo”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Toro, il salto è triplo - si legge tra le pagine de La Gazzetta dello Sport - . Con i tre punti conquistati (non senza sofferenza finale) sul Verona, i granata oltre ai veneti superano anche Bologna e Sassuolo, approdando alla sempre confortante parte sinistra della classifica". Cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite casalinghe disputate dai granata. "Sulla scia del vantaggio i granata si sono impossessati della contesa. Lukic è salito in cattedra e ha orchestrato una manovra alimentata sulle fasce dai puntuali inserimenti di Vojvoda e di Singo, meno preciso e incisivo del compagno ma comunque continuo nel suo andirivieni". Il Toro inizialmente non concede subito campo agli avversari, ma quando entra in gioco Bessa al posto di Veloso, lo scenario comincia a cambiare. Nel Torino i migliori in campo, secondo quanto riportato sul quotidiano, sono stati Tommaso Pobega e Sasa Lukic. Entrambi i centrocampisti hanno preso un 7 in pagella: "È ormai Pobe-gol: 4 gol, tutti in casa, è il bomber del