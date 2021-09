La Gazzetta dello Sport: “Belotti in panchina nel derby. E si rivede Izzo”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il derby è alle porte e la Gazzetta dello Sport fa il punto sul possibile 11 titolare del Torino. Dalla difesa all'attacco, i granata possono adottare soluzioni differenti, contando anche alcune risorse che fino a questo momento sono rimaste ai box. In tal senso, il quotidiano è positivo circa le chance di Belotti di recuperare almeno per la panchina ed essere schierato a gara in corso: "Il Gallo si è allenato finalmente senza dolore e spingerà in questa vigilia per andare in panchina. Pronto all’uso, in caso di necessità, nel finale del derby: di più non gli si può chiedere". Mentre in difesa bisogna sostituire lo squalificato Djidji: "Si presentano tre alternative. La più elaborata prevederebbe l’inserimento di Buongiorno nel mezzo con lo slittamento a destra di Bremer. Poi va preso in considerazione Vojvoda che nella sua nazionale ha svolto spesso il compito di marcatore puro in una linea a tre o a quattro. La terza soluzione prevede l’inserimento del giovane Zima. C’è però anche una possibile, grossa sorpresa: Armando Izzo, che sta finalmente bene". Infine a centrocampo è bagarre per la titolarità: "Juric deve decidere se confermare Linetty sulla trequarti oppure avanzare Lukic in modo da fare spazio a una mediana formata da Rolando Mandragora e Tommaso Pobega. I due, che hanno fatto staffetta al Penzo di Venezia, entrerebbero in diretta concorrenza nel caso in cui l’allenatore volesse mantenere ai propri posti sia Linetty che Lukic".