La Gazzetta dello Sport: “Berisha ha conquistato il Toro, c’è aria di promozione”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spazio a Etrit Berisha. "Si è conquistato il Toro - scrive il quotidiano - Ha convinto in silenzio, con una semplicità che a un certo punto della stagione è apparsa come qualità di straordinaria efficacia". Ora, secondo La Gazzetta, per lui tira aria di promozione a primo portiere, a protagonista visto che il Toro verosimilmente scatterà con lui tra i pali nella prossima stagione.