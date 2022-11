La Gazzetta dello Sport: “Bologna-Torino, decisivi i cambi. Ma quella manata…”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nel commento di Bologna-Torino, La Gazzetta dello Sport si concentra sui cambi e su quanto siano fondamentali in questo calcio moderno. Ieri, al Dall'Ara, hanno deciso la partita. Queste le parole della rosea: "Le partite durano ormai un centinaio di minuti, quella di ieri 101, ma a decidere è sempre più spesso l’ultima mezz’ora. I cinque cambi rivoltano gli incontri e chi spende un po’ di qualità quando gli avversari sono stanchi può dare la svolta alle gare anche nel finale. Soprattutto nelle partite equilibrate la differenza può arrivare dalla panchina e naturalmente dagli episodi. Ieri è tutto girato dalla parte del Bologna, bravo a rimontare il Torino con la qualità di Orsolini, Vignato e Soriano e fortunato quando l’arbitro Giua non ha punito la manata con cui lo stesso Orsolini si era liberato di Ricci aprendo l’azione del secondo gol". Per La Gazzetta, quella manata lascia molti dubbi: "Quel “colpo” al volto di Orsolini, negli ultimi tempi, viene sanzionato".