La Gazzetta dello Sport: “Brekalo-Leao sfida di magie. Belotti-Tomori, chi vince?”

La Gazzetta dello Sport oggi propone un triplo confronto tra giocatori di Torino e Milan in vista della partita di questa sera. I duelli più interessanti secondo il quotidiano saranno Brekalo-Leao, Belotti-Tomori e Lukic-Tonali. Il primo duello è tra due esterni d'attacco, Brekalo e Leao, che sono tra i principali giocatori delle rispettive squadre a livello di talento, il granata si esalta contro le big mentre al rossonero è richiesto un maggior numero di gol. In secondo luogo lo scontro tra Belotti e Tomori potrebbe decidere le sorti del match perché il Gallo ha spesso fatto male ai rossoneri in passato ma si troverà davanti un difensore forte come l'ex Chelsea. Infine la sfida a centrocampo tra Lukic e Tonali sarà molto affascinante perché vede coinvolti due calciatori che stanno disputando una delle migliori stagioni in carriera ed entrambi sono diventati leader delle proprie squadre.